Кремль та його брехня – мають бути на лаві підсудних (західна преса)

Британський часопис The Times заторкує питання, пов’язані з 5-ю річницею збиття пасажирського літака рейсу МН17 у небі над сходом України. Нідерландська газета De Volkskrant повідомляє про нові подробиці розслідування справи знищення російською ракетою пасажирського літака рейсу МН17. Ірландське видання The Irish Times пише про проблему зниклих безвісти і неідентифікованих загиблих у ході конфлікту на сході України.

Шановане періодичне видання Великої Британії The Times друкує cтаттю «П’ять років по тому, як було збито літак рейсу МН17, російська агресія і надалі триває». Автор статті – посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко у співпраці з директором центру російських і євразійських студій товариства Генрі Джексона Ендрю Фоксголлом зазначає, що збиття пасажирського літака рейсу МН17 над сходом України сталося на початковій стадії гібридної війни Росії проти України, яка триває і далі, і вже забрала життя більш ніж 13 тисяч людей.

Ця війна, як вказує посол України, показала усьому світу одну з визначальних рис часу Володимира Путіна на чолі російської влади, а саме – недбалість щодо людських життів. Галібаренко додає, що згідно з висновками Спільної слідчої комісії, пасажирський літак рейсу МН17 було збито ракетою «Бук» типу «земля-повітря», яка належала 53-й бригаді протиповітряної оборони російського війська. Разом з тим комісія визначила чотирьох осіб – трьох росіян і одного українця, яким було висунуто звинувачення у вбивстві, і видано міжнародні ордери на арешт. Хоча цих чотирьох осіб не звинувачують безпосередньо у спрямуванні ракети «Бук» у пасажирський літак, вважається, що вони відіграли важливу організаційну роль у перевезенні ракети «Бук» з Росії до України.

The Times пише, що майже від самого моменту збиття пасажирського літака рейсу МН17 прокремлівські мас-медіа почали видавати на поверхню різноманітні божевільні теорії, як от, що українські військові збили літак у спробі здійснити замах на Путіна, що ЦРУ несло за це відповідальність, і що літак мав на борту мертві тіла, коли піднявся з Амстердама курсом на Куала-Лумпур тощо.

Не дивина, що російська влада відмовляється співпрацювати з розслідуванням. Російське МЗС відкинуло розслідування як «упереджене» і «однобічне», а Путін і надалі наполягає, що не існує жодних доказів причетності Москви до збиття літака. На додаток, Росія не видасть підозрюваних для проведення судового процесу.

Проте, як зазначає Наталія Галібаренко, підозрювані не будуть самі на лаві підсудних. Кремль та його брехня також сидітимуть на тій лаві. Звинувачення у вбивстві проти чотирьох підозрюваних у справі збиття літака рейсу МН17 не відображають цілої історії і мають стати лише початком ширшого судового процесу. Знищення пасажирського літака рейсу МН17 безпосередньо пов’язане з рештою актів російської агресії, які демонструють зневагу до міжнародного порядку, базованого на певних правилах поведінки.

Від спроби вбивства Сергія та Юлії Скрипаль і до втручання до президентських виборів у США та Франції, Кремль явно вважає, попри запровадження санкцій за анексію Криму, що може діяти з цілковитою безкарністю. І саме тут Захід мусить продемонструвати, що безкарності не буде.

«У цю сумну річницю, 5 років по тому як російською ракетою було збито пасажирський літак рейсу МН17, гарна стаття Наталії Галібаренко»:

Популярний нідерландський часопис De Volkskrant також торкається теми збиття пасажирського літака рейсу МН17 над східною Україною. Стаття має назву «СБУ: чоловік, що вів вантажівку з ракетною установкою «Бук», якою було збито літак рейсу МН17, сидить під вартою в Україні вже 2 роки». Видання зазначає, що потенційно надзвичайно важливий свідок збиття літака рейсу МН17 перебуває в ув’язненні СБУ в Україні вже протягом двох років. Саме про це, як пише нідерландська газета, повідомив співробітник СБУ Віталій Маяков. Далі видання запитує – чому Україна не повідомила про цей факт раніше, що утримує у себе в ув’язненні водія транспортного засобу, який перевозив смертоносну ракету? Маяков на це відповіді не дає. Представник СБУ також не оприлюднив особу затриманого.

De Volkskrant веде далі, нагадуючи, що у справі збиття літака було визначено чотирьох головних підозрюваних, проте жоден з тих чотирьох не був за кермом транспортного засобу, який власне доставив ракету на місце пуску. Газета пише, що міжнародна Спільна слідча комісія у справі збиття літака рейсу МН17 провела ретельне розслідування, встановивши численні деталі щодо того транспортного засобу, який привіз пускову установку і ракету «Бук» з Росії в Україну. Було також визначено навіть російський військовий підрозділ, якому належала ракета «Бук».

Втім, як додає видання, слідчі так і не допитали водія вантажівки, який все це перевозив, і факт його затримання в Україні також не значиться у доповіді слідчої комісії. Речник нідерландського судочинства сказав, що не може коментувати на ці новини з України. Газета завершує, зазначаючи, що СБУ була важливим джерелом інформації для Спільної слідчої комісії у справі збиття літака рейсу МН17. І саме у світлі останнього оберту справи постають питання щодо того, наскільки насправді Україна співпрацювала зі слідством.

«СБУ: чоловік, який вів вантажівку з ракетною установкою «Бук», якою було збито літак рейсу МН17, сидить під вартою в Україні вже 2 роки»:

Провідний часопис Ірландії The Irish Times публікує статтю свого спеціального кореспондента в Україні Деніеля Маклофліна «Пропалі безвісти переслідують Україну тоді, як президент намагається досягти миру з Росією». У підзаголовку додається, що після 5 років війни на сході України налічується 1500 зниклих безвісти і 1000 загиблих, яких не можуть ідентифікувати.

Маклофілн розповідає історію українця на ім’я Роман Біленький, який зник безвісти у вирі конфлікту на сході. Роман брав участь у виступах протесту на Майдані, а згодом став добровольцем, збираючи кошти для українського війська, і доставляючи все необхідне на передову. Зрештою, Роман Біленький став бійцем батальйону «Азов», який брав участь у найзапекліших бойових діях на сході України. Останнього разу Романа бачили 27 серпня 2014 року, коли він у складі рекогносціювальної групи з трьох бійців вирушив до селища за 10 кілометрів від російського кордону.

Один з тих трьох – Максим Худан став тим, кого проросійські бойовики провели вулицями контрольованої ними території в рамках пропагандистської акції, і його бачили на телеекрані, проте подальша доля Максима також оповита таємницею.

The Irish Times пише, що мати Романа Біленького – Людмила вже 5 років не має гадки, що сталося з її сином. Новобраний президент України Володимир Зеленський поставив своїм пріоритетом повернення захоплених проросійськими бойовиками українців додому. Також останнім часом посилились сподівання на обмін полоненими.

Показники зниклих безвісти є доволі приблизними, як зазначає Маклофлін, за умов того, що ані українська влада ані бойовики не мають повних списків зниклих безвісти, тоді як Росія відкидає свою причетність до конфлікту на сході України. Згідно з даними Міжнародного червоного хреста, існує приблизно 1000 неідентифікованих тіл у українських моргах і на цвинтарях. Фахівці Міжнародного червоного хреста допомагають українській владі виробити правничі і технічні засоби, аби дати собі раду з цим питанням, разом із підтримкою зусиль знайти тих, хто зник безвісти, а також наданням допомоги родичам зниклих – від фінансової підтримки і до надання порад і консультацій.

«Пропалі безвісти переслідують Україну тоді, як президент намагається досягти миру з Росією»: