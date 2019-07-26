У МЗС Росії попередили британські ЗМІ про можливі наслідки через штраф RT у Британії

Міністерство закордонних справ Росії попереджає британські ЗМІ, які працюють у Росії, про можливі наслідки після того, як у Великій Британії оштрафували російський державний канал RT (колишній Russia Today) за необ’єктивність.

«Укотре ми стаємо свідками того, як британська влада намагається всіма способами обмежити діяльність російських ЗМІ в країні, використовуючи тепер і фінансові важелі, що органічно вписується в загальну канву розгорнутої у Великій Британії антиросійської кампанії. Розглядаємо рішення Ofcom як акт прямої цензури… Уважно відстежуємо розвиток ситуації і нагадуємо, що британські ЗМІ, що працюють в Росії, повинні бути готові зіткнутися з наслідками дій офіційного Лондона», – йдеться в заяві російського МЗС, оприлюдненій 26 липня.

Раніше сьогодні британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський державний канал RT (колишній Russia Today) за необ’єктивність на 200 тисяч фунтів стерлінгів, повідомив сайт служби.

Розслідування показало, що російський канал не зміг зберегти «належну безсторонність» у семи новинних сюжетах у період з 17 березня до 26 квітня 2018 року. Сюжети були переважно пов’язані з висвітленням подій у британському Солсбері (де «Новачком» були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія), а також збройного конфлікту в Сирії.

Про претензії регулятора до російського каналу стало відомо в грудні 2018 року.

У квітні російський «Роскомнагляд» обіцяв застосувати санкції до британського громадського каналу «Бі-Бі-Сі», якщо RT буде покараний. У січні відомство звинуватило російську службу «Бі-Бі-Сі» в «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій».

На відміну від RT, британський «Бі-Бі-Сі» не є державним каналом. Регулятор Ofcom, який висунув претензії проти RT, – це недержавна організація, на відміну від російського державного «Роскомнагляду».