Британський медіарегулятор оштрафував російський телеканал RT

Британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський державний канал RT (колишній Russia Today) за необ’єктивність на 200 тисяч фунтів стерлінгів, повідомив сайт служби.

Розслідування показало, що російський канал не зміг зберегти «належну безсторонність» у семи новинних сюжетах у період з 17 березня до 26 квітня 2018 року. Сюжети були переважно пов’язані з висвітленням подій у Солсбері, а також збройного конфлікту в Сирії.

Про претензії регулятора до російського каналу стало відомо в грудні 2018 року. Представники телеканалу тоді відзначили, що «розчаровані» рішенням. «Регулятор не приділив належної уваги правам як самого телеканалу RT, так і його глядачів», – цитувало російське інформагентство «РИА Новости» заяву каналу. Канал оскаржив рішення в суді.

У квітні російський «Роскомнагляд» обіцяв застосувати санкції до британського громадського каналу «Бі-Бі-Сі», якщо RT буде покараний. У січні відомство звинуватило російську службу «Бі-Бі-Сі» в «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій».

На відміну від RT, британський «Бі-Бі-Сі» не є державним каналом. Регулятор Ofcom, який висунув претензії проти RT, – це недержавна організація, на відміну від державного «Роскомнагляду».