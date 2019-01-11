У Росії знайшли «ідеологічні установки терористів» на сайті Бі-Бі-Сі

Представники російського цензурного органу «Роскомнагляд» перевірили сайт Російської служби Британської телерадіомовної корпорації (Бі-Бі-Сі) і заявили, що знайшли там матеріали, «які транслюють ідеологічні установки міжнародних терористичних організацій».

«Проводиться експертиза на предмет відповідності даних матеріалів нормам російського антиекстремістського законодавства», – заявили в «Роскомнагляді».

Також відомство оголосило, що з 14 до 31 січня проведе перевірку ТОВ «Брітіш телевіжн» (ця організація транслює сигнал телеканалу BBC World News на території Росії) на предмет дотримання вимог у сфері телерадіомовлення. Зокрема, «Роскомнагляд» хоче переконатися, що BBC World News не належить іноземній організації більш ніж на 20%.

Речник корпорації Бі-Бі-Сі заявив, що вона працює в Росії відповідно до російського законодавства.

У грудні 2018 року британський медіарегулятора Ofcom визнав російський телеканал RT (колишній Russia Today) винним у порушенні правил мовлення у Великій Британії, а саме в недотриманні принципу неупередженості та об'єктивності.

Розслідування щодо RT було розпочато в квітні 2018 року. Йшлося, зокрема, про те, як канал розповідав про отруєння російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля в передачах Worlds Apart з Оксаною Бойко, Crosstalk з Пітером Лавеллем і новинних випусках. Пізніше до цього додалися розслідування того, як RT висвітлював військову операцію США і союзників у Сирії, розгром табору ромів у Києві тощо.