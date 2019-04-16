«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії

«Роскомнагляд» заявив про завершення перевірки компанії «Брітіш телевіжн», яка транслює телеканал BBC World News у Росії.

У відомстві зазначили, що виявили в роботі мовника порушення, але санкції за них будуть введені у випадку, якщо російський державний канал RT (колишній Russia Today) буде покараний за порушення правил мовлення у Великобританії.

«RT на території Великобританії працює, претензії до нього не отримали продовження. Ну і ми знаходимося в тій же самій позиції», – заявив очільник російського регулятора Олександра Жарова.

0 січня «Роскомнагляд» звинуватив «Російську службу Бі-бі-сі» у «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій». На сайті видання нібито знайшли цитати лідера забороненого в Росії екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. В якому контексті наводилися цитати, у відомстві не уточнили.

«Роскомнагляд» тоді повідомив про початок перевірки і направив британській корпорації запит із проханням надати документи, що підтверджують дотримання закону в частині обмеження контролю російських ЗМІ з боку іноземців і зарубіжних організацій.

До цього британський медіарегулятор Ofcom дійшов висновку, що російський телеканал RT порушив правила мовлення на території країни і звинуватив його в необ’єктивному висвітленні справи про отруєння Скрипалів. У відповідь речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади «неодноразово з'являлися питання» до матеріалів Бі-бі-сі про події в Росії і Сирії.