«Роскомнагляд» звинуватив «Бі-Бі-Сі» в «порушеннях»

Російський медіарегулятор «Роскомнагляд» заявляє про «певні порушення», нібито виявлені в результаті перевірки британського мовника BBC World News у Росії. Про які саме порушення йдеться, у відомстві не уточнили.

Зараз «Роскомнагляд» оцінює їхній процесуальний статус, а пізніше повідомить про вжиті заходи, заявив прес-секретар відомства Вадим Ампелонський.

10 січня «Роскомнагляд» звинуватив «Російську службу Бі-бі-сі» у «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій». На сайті видання нібито знайшли цитати лідера забороненого в Росії екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. В якому контексті наводилися цитати, у відомстві не уточнили.

«Роскомнагляд» тоді повідомив про початок перевірки і направив британській корпорації запит із проханням надати документи, що підтверджують дотримання закону в частині обмеження контролю російських ЗМІ з боку іноземців і зарубіжних організацій.

До цього британський медіарегулятор Ofcom дійшов висновку, що російський телеканал RT порушив правила мовлення на території країни і звинуватив його в необ’єктивному висвітленні справи про отруєння Скрипалів. У відповідь речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади «неодноразово з'являлися питання» до матеріалів Бі-бі-сі про події в Росії і Сирії.