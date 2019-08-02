У МЗС Росії нові санкції Трампа за отруєння Скрипалів пов’зали з прийдешніми виборами в США

Нові санкції Сполучених Штатів проти Росії у зв’язку з отруєнням Скрипалів варто розглядати в контексті президентської передвиборчої кампанії – це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в ефірі російського каналу RT, який спонсорує уряд Росії.

Таким чином Рябков прокоментував підписання президентом США Дональдом Трампом указу про запровадження нового етапу санкцій проти Москви через її роль в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері 2018 року.

Рябков заявив, що Кремль «не здивований» новими санкціями, назвав їх частиною внутрішньої політики США і висловив думку, що Росія «адаптувалася» до обмежень.

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«Я думаю, все, що стосується Росії, повинно розглядатися в контексті кампанії, що розгортається напередодні виборів. Ми розглядаємо це саме так, з цієї точки зору. І ми непозитні в нашій рішучості йти власним шляхом та зрозуміти, що ми маємо зробити для захисту від негативних наслідків санкцій США», – цитує канал Рябкова.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що сигналізує про запровадження нових санкцій проти Росії через її роль в отруєнні в Британії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Перші санкції проти Кремля за спробу отруєння Скрипалів Вашингтон запровадив у серпні 2018 року. В рамках цих санкцій зі США вислали 60 російських дипломатів, закрили консульство Росії в Сан-Франциско і запровадили заборону на передачу Росії певних технологій, продаж їй зброї і надання зовнішньої допомоги.

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Оскільки Кремль не надав доказів відмови від використання хімічної зброї, американський закон передбачає запровадження більш жорстких санкцій, які можуть торкнутися російської фінансової системи, торговельних і дипломатичних відносин.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за нього особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.