Румунія заблокувала транзит танків із Росії до Сербії через санкції – AP

Румунія заблокувала перевезення російської військової техніки до Сербії через свою територію, повідомляє інформаційна агенція Associated Press із посиланням на румунське Міністерство закордонних справ.

Згідно з повідомленням міністерства, румунський уряд не дозволив провезти через свою ділянку Дунаю вантаж із російськими танками та іншою військовою технікою до Сербії. Це пояснили міжнародними санкціями, які запровадив Євросоюз у 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

Раніше в липні 2019 року сербська влада скаржилася на блокування транзиту зброю Румунією. Йдеться про близько 60 російських танків та одиниць бронетехніки, які вже були у використанні і мали бути доставлені до Сербії Дунаєм.​

У Белграді, за даними видання Romania-Insider, рішення Бухареста вважають порушенням Конвенції про судноплавство Дунаєм.

Читайте також: СБУ оприлюднила відео затримання російського танкера​

За повідомленнями ЗМІ, Росія доставила 10 одиниць броньованої теніки до Сербії літаками протягом останнього тижня.

27 червня Євросоюз офіційно подовжив санкції проти Росії ще на півроку.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Вперше ці санкції були запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.