Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 2021 року

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, за якою до 31 грудня 2020 року продовжується заборона на імпорт з Росії певного переліку товарів, яка діяла до кінця цього року.

Це було передбачено попередньою постановою від 2015-го «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

Україна та Росія запроваджують обопільні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Уряд Росії в квітні цього року ухвалив рішення про розширення санкцій проти України.

У свою чергу у травні Україна доповнила перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік.

Також уряд затвердив запровадження спеціального мита для товарів із Росії, яке застосовуватиметься з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.