Суд ЄС скасував продовження санкцій проти Януковича та людей з його оточення у 2016–2018 роках

Суд Європейського союзу загальної юрисдикції скасував продовження санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича та ще шести людей з його оточення у 2016-2018 роках. Про це мовиться у прес-релізі від 11 липня, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

Окрім Януковича, суд постановив розморозити рахунки його сина Олександра, експрем’єра Сергія Арбузова, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, ексголови АП Андрія Клюєва та колишнього міністра доходів і зборів Олександра Климентка.

«Судом скасовуються акти про продовження обмежувальних заходів на періоди з 6 березня 2016 року до 6 березня 2017 року та з 6 березня 2017 року по 6 березня 2018 року стосовно Віктора Януковича та одного з його синів та з 6 березня 2018 року по 6 березня 2019 року стосовно інших українців», – мовиться у повідомленні.

Активи вказаних посадовців лишаються замороженими, оскільки ЄС продовжував санкції у березні 2019 року і вони зостаються чинними.

Санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені.