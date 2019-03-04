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04 Березень 2019, Київ 12:49
Новини | Міжнародні

Європейський союз продовжив санкції проти Януковича та 11 членів його оточення

Санкції проти Януковича залишатимуться чинними

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Європейський союз продовжив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та 11 членів його оточення, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Із санкційного списку вилучили колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва.

У липні 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції вирішив, що обмежувальні заходи ЄС проти Клюєва на 2017-2018 роки повинні бути скасовані. Однак Клюєв залишився в списку санкцій, тому що заморожування активів було продовжене на один рік в березні 2018 року.

Кілька джерел повідомили Радіо Свобода, що відсутність переконливих доказів з боку України змусило ЄС розглянути питання про виключення Клюєва з санкційного списку.

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Брат Андрія, Сергій Клюєв, був виключений з того ж списку санкцій торік. Сергій, який був бізнесменом і депутатом від Партії регіонів, був номінальним власником Межигір’я, резиденції Януковича.

Санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені. Крім колишнього президента Віктора Януковича, під санкціями, як і раніше, перебувають його син Олександр Янукович і чільні урядовці Микола Азаров і Сергій Арбузов.

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