Шведське телебачення: Янукович вивів з України 3,7 млн євро через Swedbank

Екс-президент України Віктор Янукович використовував для виведення грошей з країни шведський банк Swedbank, вивівши з його допомогою щонайменше 3,7 мільйона євро або 34 мільйони шведських крон, повідомляє Шведське телебачення SVT в своєму розслідуванні.

Автори матеріалу підкреслюють, що це – лише один епізод відмивання грошей Януковичем, по якому їм вдалося знайти підтвердження.

Зараз у Швеції та деяких інших країнах триває розслідування щодо Swedbank: як і данський Danske Bank кілька його підрозділів підозрюють у відмиванні грошей з країн колишнього СРСР.

Грошові трансфери, про які йдеться в розслідуванні, були зроблені 2011 року. Автори розслідування вважають, що гроші були отримані Януковичем в результаті хабара, і так само вважають українські слідчі, які займаються пошуком грошей екс-президента.

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Згідно з документами, які отримало SVT, керівництво Swedbank дізналося про рахунки, пов’язані з Януковичем в їхньому банку лише в 2017 році, коли відповідний запит у банк був зроблений з боку українських слідчих.

Гроші Януковича – не єдина підозріла транзакція, яка була проведена через Swedbank. Розслідувачі вважають, що через відділення банку в одній з балтійських країн також пройшли понад 10 мільйонів доларів, виведені з Росії в результаті «справи Магнітського».

На тлі скандалів з відмиванням в Swedbank в Швеції очікують відставки виконавчого директора банку Біргітти Боннесен, як це раніше зробив глава Danske Bank. Але поки що вона не відбулася.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.