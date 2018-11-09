«Великий Куш»: як з банку Януковича через банк Порошенка вивели майже два мільярди гривень

Масштаби корупції колишнього президента Віктора Януковича відомі далеко за межами України, а кадри з його резиденції «Межигір'я» облетіли чи не весь світ. Від часу, коли вже постмайданна влада пообіцяла «повернути награбоване українцям», минуло майже 5 років. Одним з таких активів мали стати майже два мільярди гривень на рахунках у банку сина екс-президента Олександра Януковича. Але час йшов, арешти з цих рахунків один за одним знімав суд, і зрештою майже всі ці гроші були виведені з банку – готівкою, зняті десятками мільйонів гривень за раз. Іронія долі чи ні, але свій відсоток заробив на цьому банк нинішнього президента України Петра Порошенка. Адже в більшості випадків гроші забирали саме через каси його «Міжнародного інвестиційного банку». «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») дослідили, як майже два мільярди гривень розчинилися на рахунках в банку сина Януковича просто на очах українських правоохоронців і чому це взагалі стало можливим.

​Резиденція «Межигір'я» Віктора Януковичабула не єдиним місцем, де екс-президент ховав від зайвих очей найдорожче. У родини Януковича було кілька своїх банків, де вони акумулювали гроші, отримані за часів його президентства. Один із них – «Всеукраїнський банк розвитку» (скорочено «ВБР» ), єдиним власником якого був Олександр Янукович.

Стрімкий злет бізнесу старшого сина Януковича, з освітою лікаря-стоматолога, припав саме на той період, коли його батько став керувати країною: доходи почали рости, немов на дріжджах.

Аналітики громадської організації «Центр протидії корупції» досліджували цей життєвий етап Олександра Януковича.

«До 2010 року він був дрібним донецьким бізнесменом, – розповідає юрист організації Тетяна Шевчук. – Усім відомо, що він за освітою стоматолог. Тому його називали «Саша Стоматолог». З приходом до влади Віктора Януковича, він почав виходити на великий бізнес – цікавитися активами в різних сферах: металургія, важка промисловість».

Згодом на посилення впливу Олександра та його друзів, які отримували найвищі посади в країні, почали нарікати навіть давні соратники Януковича – політики з груп Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа.

Так звана «Сім’я» перебирала контроль над фінансовими потоками, а ядром і грошовим центром бізнес-імперії президентського сина став «Всеукраїнський банк розвитку», який входив у групу МАКО Олександра Януковича.

«Фактично, як росла група МАКО і холдинг отримував контроль над різними бізнесами, так і зростала капіталізація банку «ВБР», – пригадує Шевчук.

​«Коли ми робили рейтинг 50 найбільших банків України, з подивом подивилися, що на багатьох ринках з’явився «Всеукраїнський банк розвитку», – додає головний експерт групи по реформуванню фінансового сектору «Реанімаційного пакету реформ» Руслан Чорний. – Він в кількох сегментах почав дуже стрімко набирати оберти, набирати собі клієнтів у малому і середньому бізнесі, в корпоративному сегменті, в різних програмах депозитних також дуже сильно чкурнув вперед».

Але після Революції гідності щодо родини Януковича та інших високопосадовців запровадили міжнародні санкції. Це й стало формальною причиною для Національного банку України розпочати ліквідацію банку сина екс-президента-втікача: «ВБР» закрили як неплатоспроможний, хоча аналітики вважають, що він таким і не був.

Після втечі Януковича у Росію, за бізнес його старшого сина взялися слідчі Міністерства внутрішніх справ. У 2014 році вони розпочали кримінальне провадження за фактами можливої легалізації доходів оточенням Януковича.

Один з можливих корупційних слідів вів слідство до української залізниці. Було встановлено, що на підставних і підконтрольних осіб – були оформлені фіктивні депозитні договори. Працівники банку нібито мали десятки мільйонів гривень готівки і вирішили покласти їх на депозит у власному банку. А пізніше «ВБР» використав ці гроші для кредитування державної «Укрзалізниці», при чому за завищеними ставками. У всій цій оборудці слідчі підозрювали схему з легалізації коштів і розкрадання коштів залізниці, яка, не маючи такої потреби, брала їх у кредит і платила завищені відсотки банку, який належав Януковичу.

​У 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив про арешт двох з половиною мільярдів гривень на рахунках «Всеукраїнського банку розвитку» і висловив сподівання, що зрештою їх конфіскують до держбюджету. Та вже наприкінці 2016 року стало відомо, що суд зняв арешт з рахунків службових осіб банку – тих самих, які, за версією слідства, є особами, підконтрольними Олександру Януковичу.

Зрештою, протягом 2016-2017 років компаніям та людям, наближеним до старшого сина екс-президента-втікача, вдалося зняти близько 2 мільярдів гривень готівкою: це були саме ті гроші, які, як сподівався Аваков, могли бути конфісковані у бюджет України як незаконно отримані.

​​«Схеми» вирішили розібратися, як це стало можливим і до чого в цій історії банк нинішнього президента Петра Порошенка.​

From Yanukovych with cash

Після того, як банк Олександра Януковича був визнаний неплатоспроможним, він перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – установи, яка займається виведенням збанкрутілих банків з ринку. У 2016 році ліквідатор склав реєстр кредиторів «Всеукраїнського банку розвитку», яким визначив, хто з вкладників скільки грошей і в яку чергу отримає.

Серед осіб, яким «ВБР» був винен гроші, опинився як сам Олександр Янукович, так і, за версією слідства, його оточення: 33 працівники банку та з десяток фірм, рахунки яких були арештовані. Йдеться саме про ті майже 2 мільярди гривень, про які заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше.

Але в 2016-2017 роках Печерський районний суд Києва почав знімати арешт із частини цих рахунків через… «відсутність підстав для його продовження». У відкритому реєстрі судових рішень є кілька ухвал про те, що, на думку суду, слідчі Міністерства внутрішніх справ спільно з прокурорами Генпрокуратури не змогли довести, що ці гроші оточення Януковича набуті незаконним шляхом.

Після того, як суд розблокував ці рахунки, з них готівкою була знята більша частина коштів.

Так, «Схеми» отримали доступ до інформації про банківські перерахування, з яких склалася повна картина, як саме сотні мільйонів гривень були виведені з банку сина Януковича вже за нової влади.

Виявилося, що особи, які відкривали ці рахунки, мали спільне місце роботи: більшість із них була працівниками банку Олександра Януковича – «Всеукраїнського банку розвитку».

Офіс-менеджер, начальник відділу цінних паперів і дизайнер

Так, у грудні 2016-го Печерський суд зняв арешт з рахунку громадянки Валерії Єсаулкової. У 2017 році, за даними «Схем», вона особисто зняла з рахунку майже 80 мільйонів гривень готівкою.

Складно уявити – скільки це? Для кращого розуміння – такою була сума збитків від негоди на Закарпатті у червні 2018-го.

У банку «ВБР» власниця багатомільйонного рахунку Єсаулкова працювала старшим офіс-менеджером, а серед її тодішніх функцій були діловодство, забезпечення життєдіяльності офісу та тайм-менеджмент. Про це вона сама згадує в оголошеннях про пошук роботи від жовтня 2018-го, які знайшли «Схеми» у мережі. За одним резюме, вона шукала роботу менеджером у магазині або закладі громадського харчування у Донецьку, а за іншим – головного бухгалтера.

«Схеми» зателефонували екс-співробітниці банку за номером, який вона вказала на сайті пошуку роботи. Вона підтвердила, що працювала старшим офіс-менеджером у «ВБР». Втім, на запитання, чи тримала вона у банку десятки мільйонів гривень на своєму рахунку, відреагувала нервовим сміхом і зрештою відмовилася відповідати: «Цікаве запитання. Це банківська таємниця. Я її розголошувати точно не збираюся» – сказала Єсаулкова і поклала слухавку.

Інший екс-співробітник, Олександр Костілов працював у «ВБР» начальником відділу цінних паперів.

У грудні 2016 суд так само зняв арешт з його рахунку у цьому ж банку, а вже в 2017-му через довірену особу Костілов зняв 23 мільйони гривень.

Утім, у телефонній розмові з журналістами Костілов заявив, що не мав у «ВБР» іншого рахунку, крім зарплатного, і назвав «маячнею» інформацію про нібито свій багатомільйонний депозит:

– У мене був зарплатний рахунок, для зарплати лише.

– А на депозит ви ставили гроші до цього банку?

– Ні, на депозит – ні.

– У нас є інформація, що у вас там був депозит на кілька десятків мільйонів гривень і про те, що банк виплатив вам 23 мільйони гривень, і ви зняли ці гроші готівкою.

– Якась нісенітниця. Не було такого. Я не знаю, про що ви.

У грудні 2016 суд також розблокував рахунок Романа Ємеліна – екс-начальника Департаменту бізнес-аналітики і методології роздрібного бізнесу в цьому ж банку, а вже в 2017-му він особисто зняв готівкою близько 50 мільйонів гривень.

​Однак, Роман Ємелін відмовився коментувати цю інформацію журналісту «Схем»:

– Ви знімали велику суму грошей готівкою – 48 мільйонів гривень?

– Давайте ми ці питання не будемо коментувати, тим більше, по телефону. Ви такі суми якісь страшні називаєте.

– Тобто, це неправда?

– Я не знаю нічого з цього приводу. Тому, на жаль, прокоментувати нічого не можу.

– А ви тримали таку велику суму в банку?

– Ніколи в житті, ви що. Тому я нічого з цього приводу коментувати не можу. Вибачте.

Незрозумілим залишилося і те, яким чином велику суму на депозиті мала й інша його колега по «ВБР». За даними «Схем», Ганна Моргун, яка за Януковича працювала старшим фахівцем кредитного відділу ВБР, після зняття арешту з рахунку успішно забрала особисто готівкою у 2017-му 49 мільйонів гривень.

«Схеми» проаналізували список осіб, які тримали кошти на рахунках у «ВБР» і протягом 2016-2017 років зняли сотні мільйонів готівкою і виявили, що більшість з них одночасно були співробітниками цього ж банку. Дехто з них навіть не знав, що на них були оформлені депозити і виплачені зрештою десятки мільйонів гривень. Інші, почувши запитання, відмовлялися спілкуватися з журналістами.

Як, наприклад, Євген Ткачук, який працював у банку… дизайнером. За інформацією про банківські перерахування, уже у період ліквідації «ВБР» він зняв готівкою близько 70 мільйонів гривень.

Відмовилася говорити про гроші і колишня офіс-менеджерка банку Олена Мурзінова. Її номер телефону «Схеми» також знайшли на сайті пошуку роботи. Ще у 2015 році, згідно з резюме, вона претендувала на зарплату в 4,5 тисячі гривень.

​– А ви отримували гроші, які тримали в цьому банку, 30 мільйонів гривень?

– Мені нічого про це невідомо. Ви звідки взагалі телефонуєте – з України?

– Так, з України, з Києва.

– Я живу зараз у Росії. Мені нічого невідомо.

– Уточніть, будь ласка, чи мали ви рахунок у банку «ВБР»?

– Я не можу вам, як сторонній людині, надавати яку-небудь інформацію. Я зараз живу в Росії. Будь-які коментарі щодо свого попереднього місця роботи чи щодо особистого життя, я давати наміру не маю.

На думку слідства, загалом депозитні рахунки в банку Олександра Януковича були оформлені на три десятки службових осіб «ВБР», які не мали доходів, що відповідали би розмірам депозитів.

Водночас, не всі співробітники знімали гроші готівкою особисто. Кілька працівників довірили цю справу іншим. Однією з таких довірених осіб став адвокат Олексій Салазський, співвласник адвокатського об’єднання «Бона Фідес», який він працював у структурі МАКО-холдингу Олександра Януковича.

Олександр Салазський підтвердив у розмові з журналістом «Схем», що надавав юридичні послуги людям, пов’язаних із банками «ВБР» і «МІБ», але не відповів, чи дозволяли йому ці особи знімати готівкою кошти, які їм нібито належали – посилаючись на адвокатську таємницю.

«Якщо вас цікавить моя діяльність щодо «Всеукраїнського банку розвитку», то я дійсно надавав адвокатські послуги низці фізичних осіб, які полягали в знятті незаконно накладених арештів на рахунки цих людей; відкритті в банківських установах рахунків на імена цих людей і наданні інших юридичних послуг у межах договору про правову допомогу. Деталі та прізвища розголошувати не можу через відсутність згоди клієнтів на розголошення адвокатської таємниці», – пояснив він.

Салазський розповів, що колишнім співробітникам банку Януковича всі ці сотні мільйонів позичив громадянин України на ім’я Яшар Ходжаєв.

Власне, таке пояснення походження цих коштів виявилося

Салазський розповів, що колишнім співробітникам банку Януковича ці сотні мільйонів позичив громадянин України на ім’я Яшар Ходжаєв. Суд у це повірив

переконливим і для суду – тож він дозволив розблокувати рахунки.

При цьому, як зазначає Салазський, Ходжаєв повністю підтвердив доходи на всі суми: що ці кошти були офіційними і що з них були сплачені податки.

«І в процесі зняття арешту Ходжаєв з довідками з податкової інспекції Шевченківського району, з печаткою та підписами – потім їх неодноразово перевіряла прокуратура і міліція в процесі розслідування – повністю підтвердив доходи на всі ці суми», – зазначив Салазський.

Щоправда, колишній начальник відділу цінних паперів Олександр Костілов, який нібито позичив у Ходжаєва понад 7 мільйонів доларів (про це йшлося в одній із судових ухвал), такого імені не пригадав.

– А така особа, як Яшар Ходжаєв, вам знайома?

– Як-як?

– Яшар Ходжаєв.

– Ні, не знайома.

Земляк Януковича

Яшар Ходжаєв – не нове прізвище у журналістських розслідуваннях. Ще рік тому «Схеми» розповідали, як маловідомий мешканець з Єнакієва взяв під контроль вертолітний майданчик у центрі Києва.

Утім, Ходжаєв став більш відомим після Євромайдану, коли з’ясувалося, що на земляка Януковича записаний офісний центр у Києві, який до того належав до сфери впливу компанії «Танталіт» (на цю ж фірму була оформлена і резиденція «Межигір’я»).

Саме він, за словами юриста Салазського, позичав працівникам банку Януковича сотні мільйонів.

«Схеми» вирішили запитати самого Ходжаєва про походження таких статків, але за адресою реєстрації знайти його не вдалось – за даними слідства, нині Яшар Ходжаєв перебуває у Росії.

Юрист «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук вважає, що Ходжаєв не був чужою людиною для Януковичів: «Кажуть, що він був близьким другом Олександра Януковича і його бізнес-партнером».

Отже, за інформацією про банківські перерахування, протягом 2016-2017 років службові особи банку вивели близько 2 мільярдів гривень з банку Януковича. За версією слідства (і про що згадується у судових ухвалах) ці гроші були злочинного походження.

Однак, залишається незрозумілим, як це стало можливим за постмайданної влади та чи можна було цьому перешкодити.

Недостатньо доказів чи небажання?

Раніше на виведення коштів з банку вже звертав увагу керівництва Генпрокуратури начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

«У рапорті було сформульовано те, що є ознаки фактично незаконного виведення коштів з банку… і акцентувалася увага керівництва підрозділу процесуальних керівників, які здійснюють нагляд за слідчими Нацполіції, ГСУ – перевірте інформацію і, за наявності підстав, зупинить цю незаконну діяльність», – зазначав він.

У МВС тим часом пояснюють: слідчі Нацполіції були проти зняття арешту з коштів, розміщених на рахунках у «ВБР», а після ухвалення Печерським райсудом Києва рішення про зняття арешту з цих коштів вживали заходів, щоб повторно накласти на них арешт – у межах своїх повноважень.

Про це йдеться в офіційній відповіді від МВС. Правоохоронці також зазначають, що по цій справі допитали як свідків шістьох колишніх працівників банку, однак покази надавати вони відмовилися. Інших, твердять у відомстві, допитати не змогли «у зв’язку з їхнім проживанням у Донецьку».

Зрештою, суддів задовольнило пояснення менеджерів банку Януковича про походження цих сотень мільйонів на їхніх депозитах. Вони показали довідки, що позичили їх у громадянина Ходжаєва. Наскільки законним є походження коштів самого Ходжаєва, слідство особливо не цікавилось, попри те, що ця людина перебувала у близькому оточенні самого сина колишнього президента, і на нього навіть після Майдану переписали «вертолітний майданчик Януковича» у центрі Києва. У МВС це пояснюють тим, що «не змогли допитати Ходжаєва» – «у зв'язку з перебуванням у Російській Федерації».

Утім, генпрокурор Юрій Луценко вважає, що прокурори зробили все, що змогли, і перекладає відповідальність за те, що трапилося з цими грошима, на суди.

​«Закон мені забороняє оцінювати рішення судів, але я думаю, що ви розумієте, на що я натякаю… Рішення суду вступило в законну силу і частина коштів (у меншому розмірі, ніж ви говорите) була переведена на інші рахунки… У цьому випадку інстанція, яка призвела до цих подій, є суд», – говорить Луценко.

«Схеми» також звернулися із запитанням і до Фонду гарантування вкладів: яким чином протягом 2016-2017 років було виведено близько 2 мільярдів гривень з банку Януковича. Адже фонд виступає в ролі ліквідатора банку і визначає, хто з вкладників, в яку чергу і скільки грошей отримає. У прес-службі Фонду відповіли «Схемам», що кошти перераховувались тим вкладникам, які не є пов'язаними особами банку, тобто, які не мають стосунку до родини Януковича.

Ще одним важливим моментом є те, що мільйони гривень готівки з банку Януковича вивели через банк нинішнього президента Порошенка.

Банк Порошенка

Щоб забрати кошти з банку Януковича, який нині перебуває у процесі ліквідації, вкладники повинні були відкрити рахунки у будь-якому діючому українському банку – туди і мали перерахувати їхні кошти. І, виявилося, що майже всі екс-працівники банку Януковича, з чиїх рахунків один за одним був знятий арешт, пішли знімати гроші у «Міжнародний інвестиційний банк» – порівняно невеликий банк, який навіть не входить до 20 найбільших.

Але у банку є особливість, що вирізняє його з-поміж інших, адже контрольний пакет його акцій належить... президенту Петру Порошенку.

Дані про банківські операції, які отримали «Схеми», свідчать: близько 2 мільярдів гривень були перераховані з банку Януковича до банку Порошенка і майже одразу частина з них була знята готівкою через касу «Міжнародного інвестиційного банку».

Юрист Тетяна Шевчук пояснює, що зняття готівки з рахунків через касу банків може бути одним з етапів легалізації коштів, адже «гроші на рахунках легко відслідкувати, звідки вони прийшли і куди пішли, а готівка, яка в руках – може розчинитися».

Цікаво, скільки на цьому заробив банк Порошенка? Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток (така ставка офіційно вказана на сайті «МІБ»), то тільки на комісії фінустанова змогла заробити до 20 мільйонів гривень.

Однак, у самому банку Порошенка коментувати вищезгадані фінансові операції відмовились, пославшись на банківську таємницю.

Там зазначили: «Міжнародний інвестиційний банк» не був та не є учасником жодних «схем» по легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом».

«Схемам» вдалось виявити, хто і як знімав гроші з банку сина президента-втікача Віктора Януковича, а також те, скільки на цьому вдалося заробити банку вже нинішнього президента – Петра Порошенка. Протягом 2016-2017 років з рахунків «Всеукраїнського банку розвитку» на рахунки «Міжнародного інвестиційного банку» перераховували сотні мільйонів і знімали готівкою у такій кількості, що навіть складно уявити – як це фізично можна винести з каси.

Цікаво, що ж призвело до цього: неможливість довести злочинне походження цих коштів через недостатню доказову базу, недбалість слідчих і прокурорів чи, можливо, домовленості на більш високому рівні?

Зрештою, це дозволило оточенню Олександра Януковича забрати свої мільярди, а банку нинішнього керманича країни отримати свої «комісійні».