ГПУ: конфісковані 1,48 млрд грн організації часів Януковича перераховані до бюджету

Конфісковані 1,48 мільярда гривень «злочинної організації» часів президентства Віктора Януковича перераховані на банківський рахунок Державної казначейської служби України, заявила речниця генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

22 лютого ГПУ повідомила, що Апеляційний суд Черкаської області задовольнив скаргу прокуратури на вирок «одному із учасників злочинної організації», створеної Януковичем.

Як наслідок, суд застосував спеціальну конфіскацію та конфіскував шляхом примусового вилучення у власність держави Україна грошових коштів на загальну суму понад 1 мільярд 478 мільйонів гривень.

Адвокати Віктора Януковича, зі свого боку, заявляють, що їхній клієнт не має жодного стосунку до цих грошей.