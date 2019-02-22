Адвокат Януковича просить виправити «помилки у вироку»

Захисник екс-президента України Віктора Януковича Олександр Байдик звернувся до Оболонського суду з проханням виправити «описки у вироку», повідомляє прес-служба суду.

Згідно з заявою, Байдик попросив суд вилучити з мотивувальної частини вироку обставину, яка пом’якшувала покарання для Януковича. Такою обставиною суд визначив «вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації».

Крім того, Байдик попросив суд виправити суму процесуальних витрат, які Янукович має сплатити: з 98,5 тисяч гривень до 58,5 тисяч.

Оболонський суд наразі вирішує питання щодо призначення судового засідання для розгляду заяви адвоката.

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18 лютого державний секретар Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок колишньому президенту.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.