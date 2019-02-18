Державний захисник Януковича подав апеляцію на вирок

Безкоштовний державний захисник президента-втікача Віктора Януковича Юрій Рябовол 18 лютого подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду. Про це заявила прес-секретар суду Інна Свинаренко, повідомляють українські інформагенції.

Адвокат Віталій Сердюк, який під час слухання в суді з перервами представляв інтереси Віктора Януковича, твердить, що адвокат Центру вторинної правової допомоги Юрій Рябовол не уповноважений представляти інтереси Януковича і подавати апеляційні скарги.

«Четвертий президент відмовився від його послуг ще 14 серпня 2018 року, оскільки даний адвокат ігнорував позицію Віктора Януковича у справі про втрату Криму (так цей адвокат Януковича називає анексію півострова Росією – ред.), і його дії були спрямовані виключно в інтересах Генеральної прокуратури України», – повідомив Віталій Сердюк.

Раніше цього місяця колишній президент України Віктор Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.