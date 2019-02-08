Янукович в Росії користується «державною охороною» – Пєсков

За рішенням президента Росії Володимира Путіна екс-президентові України Вікторові Януковичу в Росії надали охорону. Про це, як пише низка російських ЗМІ, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Це за указом президента Російської Федерації він охороняється. Власне, державна охорона надається за рішенням глави держави», – сказав Пєсков і додав, що охороняють Януковича від часу, коли він в’їхав до Росії.

За словами речника Путіна, жодного спеціального статусу Янукович в Росії немає.

6 лютого на прес-конференції в Москві колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не має жодних проблем із пересуванням територією Росії. Так він відповів на запитання українського журналіста, чи не перебуває екс-президент-утікач у полоні в Росії.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України до Росії в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.