Янукович заявляє, що готовий говорити з Путіним про обмін «всіх на всіх»

Колишній президент України Віктор Янукович заявляє, що готовий «переговорити» про обмін між Україною і Росією із російським президентом Володимиром Путіним.

«Я готовий проявити таку ініціативу, якщо мене чує президент Порошенко, якщо в нього є бажання вирішити цю проблему, я готовий ініціювати це питання, але за принципом «всіх на всіх»… Для цього є всі умови… Я готовий за необхідності, якщо буде ініціатива українського боку, я готовий переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним і внести таку пропозицію», – сказав Янукович 6 лютого на прес-конференції в Росії, куди він втік у 2014 році.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко раніше заявила, що минулого року українська сторона направила росіянам 13 листів із пропозицією передати громадян Росії, засуджених в Україні за участь в бойових діях на Донбасі, в обмін на політв'язнів Кремля. «Реакції не було», – констатувала Ірина Геращенко.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується в Росії. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.