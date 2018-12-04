Українська сторона в ТКГ передала списки на обмін заручниками, росіяни відмовилися – Геращенко

Українська сторона на засіданні Тимчасової контактної групи передала списки на обмін заручниками, однак росіяни відмовилися від пропозиції. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Українська сторона ще раз передала пропозицію щодо звільнення заарештованих росіян в обмін на українців в російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня. На жаль, РФ і їх маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали і цю пропозицію звільнення українців», – розповіла Геращенко.

Вона підкреслила, що відповідальність за блокування звільнення заручників повністю лежить на російській стороні.

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованому нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити знаходяться там українців.

У листопаді віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що Україна готова віддати Росії більше 60 громадян, які вчинили злочини проти української державності, для звільнення українських заручників і політичних в’язнів, яких утримують в Росії і анексованому Криму.