Спецдоповідач ООН: на Донбасі бойовики не дали конфіденційно поспілкуватися із заручниками

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер повідомив 8 червня в Києві, що в місцях позбавлення волі на неконтрольованій урядом частині Донбасі не зміг конфіденційно поспілкуватися з заручниками з числа українських військових.

«Під час мого візиту на територію, яку контролюють озброєні формування біля Луганська та Донецька, доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату. Представники фактичної влади попередньо визначили установи для візиту і моя команда не могла відвідати інші установи», – вказав представник ООН.

На неконтрольованій урядом частині Луганщини Мельцер побував у колоніях №19 та №24.

«Мені не дозволили провести конфіденційні інтерв’ю з затриманими і навіть колективні інтерв’ю загального характеру були унеможливлені гнітючою та загрозливою присутністю персоналу установи», – наголосив Мельцер.

На окупованій частині Донецької області представник ООН відвідав СІЗО №5 у Донецьку.

«Я зміг поспілкуватися індивідуально з чотирма затриманими військовими Збройних сил України, які були вибрані представниками фактичної влади, але, на жаль, під наглядом персоналу в’язниці, що не дозволило забезпечити повну конфіденційність», – сказав спеціальний доповідач.

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер разом зі своєю командою з 20 травня до 8 червня в Україні оцінював загальну ситуацію щодо заборони катувань або інших видів поводження, що принижують людську гідність. Спецдоповідач ООН розповів, що відвідуючи різні об'єкти на контрольованій Україною території, він отримав безперешкодну свободу пересування до усіх місць, де люди були позбавлені волі.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.