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15 Листопад 2018, Київ 18:43
Новини | Політика

Геращенко: Україна готова віддати 60 сепаратистів в обмін на в’язнів Кремля

Геращенко нагадала, що списки політв’язнів раніше передали президенту Туреччини

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Україна готова віддати Росії більше 60 громадян, які вчинили злочини проти української державності, для звільнення українських заручників і політичних в’язнів, яких утримують в Росії і анексованому Криму. Про це розповіла перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на Михайлівській площі в Києві, де проходила акція на підтримку українських політв'язнів, повідомляє агентство УНІАН.

«Ми готові віддати Російської Федерації більше 20 росіян, засуджених в Україні, для звільнення політв’язнів Кремля. Ми готові віддати через процедуру помилування, звільнити понад 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, для звільнення наших військових і цивільних, у тому числі, і журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території», – зазначила Геращенко.

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Також вона нагадала, що списки політв’язнів були передані і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також імена українців озвучуються на зустрічах «нормандського формату».

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованому нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити знаходяться там українців.

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