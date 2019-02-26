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26 Лютий 2019, Київ 14:50
Новини | Політика

Захисники Януковича подали п’ять апеляцій на його вирок

Янукович вважає вирок незаконним

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На вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу його захисники подали п’ять апеляційних скарг. Про це повідомили у Оболонському районному суді Києва.

У суді зазначають, що загальний обсяг усіх апеляційних скарг становить 478 аркушів.

Адвокат Юрій Рябовол вимагає скасувати вирок та виправдати Януковича. Захисник Олександр Байдик просить змінити вирок, виключивши з нього посилання на певні докази та обставини.

Юрист Олександр Горошинський також просить скасувати вирок и закрити кримінальну справу проти Януковича.

Адвокати Богдан Біленко та Андріана Фозекош подали клопотання про скасування вироку і призначення нового судового розгляду в суді першої інстанції.

Захисники Віталій Сердюк та Ігор Федоренко просять про допит 48 свідків, скасування вироку, закриття кримінального провадження, а також скасування арештів на майно.

У суді повідомили, що кримінальне провадження направлять до Київського апеляційного суду в перших числах березня.

Янукович повертається на Донбас?
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Янукович повертається на Донбас?

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24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

Вирок не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.

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