У ЄС розглядають скасування санкцій проти Андрія Клюєва вже наступного тижня

Європейський союз планує наступного тижня скасувати санкції щодо Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента екс-президента України Віктора Януковича. Про це Радіо Свобода повідомили джерела у Брюсселі.

Водночас санкції проти самого Януковича, зокрема замороження його активів, збережуться, як і ймовірне продовження ще на 1 рік санкцій, в тому числі й щодо 11 його соратників.

Очікується, що посли ЄС ухвалять відповідне рішення на зустрічі в Брюсселі 27 лютого.

У липні минулого року Європейський суд загальної юрисдикції вирішив, що обмежувальні заходи ЄС проти Клюєва на 2017-2018 роки повинні бути скасовані. Однак Клюєв залишився в списку санкцій, тому що заморожування активів було продовжене на один рік в березні 2018 року.

Кілька джерел повідомили Радіо Свобода, що відсутність переконливих доказів з боку України змусило ЄС розглянути питання про виключення Клюєва з санкційного списку.

Брат Андрія, Сергій Клюєв, був виключений з того ж списку санкцій торік. Сергій, який був бізнесменом і депутатом від Партії регіонів, був номінальним власником Межигір’я, резиденції Януковича.

Санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені. Крім колишнього президента Віктора Януковича, під санкціями, як і раніше, перебувають його син Олександр Янукович і чільні урядовці Микола Азаров і Сергій Арбузов.