Керченська криза: морський трибунал призначив трьох суддів у справі України проти Росії

Президент Міжнародного трибуналу з морського права Пак Чжин Хьон призначив трьох суддів в арбітражному розгляді України проти Росії щодо агресії Москви біля берегів анексованого Криму в листопаді 2018 року. Про це йдеться в прес-релізі, поширеному прес-службою суду 1 серпня.

«10 липня 2019 року після консультацій зі сторонами президент Пак призначив суддями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдиґера Вольфрума (Німеччина) і Ґудмундура Ейрікссона (Ісландія) в арбітражному провадженні, ініційованому Україною проти Росії щодо затримання трьох українських військових кораблів і 24 моряків на борту», – йдеться в повідомленні.

У трибуналі додали, що президент Пак також призначив Мак-Рея головою цього провадження.

Відзначається, що відповідне рішення ухвалили після того, як Україна повідомила президентові Морського трибуналу про неможливість домовитися з Росією про призначення ще трьох суддів.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права.

Україна звернулася до трибуналу із запитом щодо зобов’язання Росії звільнити її військові кораблі та повернути їх під її контроль, припинити кримінальне переслідування проти 24українськихморяків, а також звільнити їх і повернути в Україну.