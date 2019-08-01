Росію чекають жорсткі санкції, якщо вона не звільнить українських моряків – адвокат

Росію чекають «жорсткі санкції», якщо вона не звільнить захоплених українських моряків, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Утримувати моряків вкрай невигідно, вкрай токсично. Перш за все це обумовлено наказом трибуналу ООН із морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу. Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: «Що з виконанням рішення трибуналу?» Природно, невиконання спричинить досить жорсткі санкції», – сказав Полозов.

За його словами, західним країнам не складе труднощів запровадити нові санкції.

«Посилення, розширення санкцій набагато простіше процедурно, ніж прийняття нових. У даному випадку захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН», – вважає адвокат.

Минулого місяця суд у Москві продовжив арешт всім 24 захопленим українським морякам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням Кремлем рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Трибунал 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.