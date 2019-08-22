В ОПУ повідомили про розмову Зеленського з Трюдо про неможливість повернення Росії до «Групи семи»

В офісі президента України повідомили про телефонну розмову Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка стосувалася, зокрема, теми можливості повернення Росії до «Групи семи» провідних держав світу.

Як мовиться в повідомленні, Зеленський подякував Трюдо за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до «Групи семи» в умовах агресії, яка триває на Донбасі, й окупації Криму.

«Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до «сімки», а змушувати її виконувати свої зобов’язання», – повідомили в ОПУ.

Зеленський також подякував Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції щодо неприйнятності повернення Росії до «Групи семи», яку він продемонстрував іще під час минулорічного саміту G7 у Канаді. Президент України і прем’єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту «Групи семи» у Франції, мовиться в повідомленні.

Раніше 22 серпня Володимир Зеленський мав схожу телефонну розмову і з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном і, як мовиться в повідомленні ОПУ про ту розмову, отримав запевнення британського лідера, що така чітка позиція про неможливість повернення Росії буде продемонстрована і в перебігу саміту «Групи семи» найближчими днями.

Наприкінці цього тижня лідери країн «Групи семи» – Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії – проведуть саміт на курорті Біарріц у Франції, і їхні відносини з Росією будуть однією з тем їхніх розмов.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон говорив, що повернення Москви до неформального клубу провідних держав залежить від її зусиль для реалізації мінських домовленостей про врегулювання на сході України – хоча причиною виключення Росії стала окупація Криму ще до початку її агресії на Донбасі.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз, – але в їхніх заявах не було прямих згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.

Тим часом Володимир Зеленський нагадував, що умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе, є повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків.