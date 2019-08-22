У ЄС виступили проти запрошення Росії до «Групи семи» без виконання умов

Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої «Групи семи» провідних держав світу без виконання нею певних умов, заявив чільний посадовець ЄС на умовах анонімності, коментуючи пропозицію про таке повернення, яку висловив президент США Дональд Трамп.

За словами посадовця, які наводить агентство «Ройтерз», причини виключення Москви з колишньої «Групи восьми» залишаються чинними, а будь-яке повернення її без виконання нею умови припинити її порушення були б контрпродуктивними і сприймалися б як ознака слабкості Заходу.

Наприкінці цього тижня лідери країн «Групи семи» – Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії – проведуть саміт на курорті Біарріц у Франції, і їхні відносини з Росією будуть однією з тем їхніх розмов.

Днями президент США Дональд Трамп знову заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, повернувши її до формату «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон говорив, що повернення Москви до неформального клубу провідних держав залежить від її зусиль для реалізації мінських домовленостей про врегулювання на сході України – хоча причиною виключення Росії стала окупація Криму ще до початку її агресії на Донбасі.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, але в їхніх заявах теж не було згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.

Тим часом президент України Володимир Зеленський нагадав, що повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків, є умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» мало б бути можливе.