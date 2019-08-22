Росія стрімко віддаляється від принципів «Групи семи» – посольство України у США

Українське дипломатичне представництво у США заявило про стурбованість «появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до «Групи семи». Про це посольство України написало у фейсбуці 22 серпня.

«Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права. Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів «Групи семи». – вказують українські дипломати.

Вони закликають лідерів країн «Групи семи» «спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки».

Заява посольства оприлюднена невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський відреагував на датовані 20 серпня висловлювання президента США Дональда Трампа. Американський лідер сказав, що пропонував би дозволити Росії повернутися до формату G8, коли наступного року Сполучені Штати головуватимуть у групі.

Кілька інших країн, що входять до «Групи семи», вказали, що Росія не виконала умов повернення до цього об’єднання.