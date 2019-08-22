Зеленський прокоментував можливість повернення Росії до «Групи восьми»

Умовою повернення Росії до «Групи восьми» має бути деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків, вважає президент України Володимир Зеленський. Свою позицію він оприлюднив у соціальній мережі Facebook уночі 22 серпня – майже через півтори доби після того, як президент США Дональд Трамп 20 серпня заявив, що пропонував би дозволити Росії повернутися до формату G8, коли наступного року Сполучені Штати головуватимуть у групі.

«Із березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії», – зазначив Зеленський.

Президент України подякував країнам, які «послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету».

19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що питання повернення до формату «Групи восьми» і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.

Умови для приєднання Росії до «Групи семи» промислово розвинутих держав світу наразі не виконані, вказав 21 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель в Берліні Джонсон заявив, що поділяє її думку про те, що Москва має виконати свої міжнародні зобов’язання для того, щоб повернутися в групу.

До «Групи семи» нині належать США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.