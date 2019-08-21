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22 Серпень 2019, Київ 00:56
Новини | Міжнародні

Макрон: Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні

Емманюель Макрон і Володимир Путін під час зустрічі на півдні Франції, 19 серпня 2019 року

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Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що повернення Росії до «Групи семи» промислово розвинених країн (G7) без врегулювання ситуації в Україні буде «стратегічною помилкою» і підкреслить «слабкість» організації.

«Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності», – сказав Макрон 21 серпня, напередодні саміту «Групи семи», що пройде на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці.

«Неодмінною умовою (для повернення Росії – ред.) є пошук рішення щодо України», – сказав Макрон, який 19 серпня провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на півдні Франції.

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У Берліні канцлер Німеччини Анґела Меркель і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон також відзначили, що для повернення Росії потрібен прогрес у вирішенні конфлікту в Україні.

Росію виключили зі старого формату «Групи восьми» після того, як вона анексувала український Крим у 2014 році, а всі інші країни-члени групи – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США – запровадили санкції проти Москви.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що пропонував би дозволити Росії повернутися до формату G8, коли наступного року США головуватимуть у групі.

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