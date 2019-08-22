Джонсон запросив Зеленського до Великої Британії і підтвердив позицію щодо Росії та G8 – ОП

Британський прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Велику Британію з офіційним візитом, повідомляє прес-служба президента.

За повідомленням, Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном і подякував за «за тверду та принципову позицію Великої Британії» щодо заяв президента США Дональда Трампа про можливість повернення Росії до «Групи восьми».

«Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми. Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту «Сімки», який відбудеться 24-26 серпня у Франції», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Крім того, додають у прес-службі, Джонсон привітав Зеленського з прийдешнім Днем незалежності України.

21 серпня Борис Джонсон погодився з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель у тому, що Росія не виконала умов для повернення до складу «Групи восьми». Згодом президент Франції Емманюель Макрон висловив таку ж думку.

Росію виключили зі старого формату «Групи восьми» після того, як вона анексувала український Крим у 2014 році, а всі інші країни-члени групи – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США – запровадили санкції проти Москви.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що пропонував би дозволити Росії повернутися до формату G8, коли наступного року США головуватимуть у групі.