Геращенко закликала речницю МЗС Росії «не повчати українського президента»

Чинна віцеспікерка Верховної Ради та обрана до нового парламенту Ірина Геращенко прокоментувала критику Кремля заяви президента України Володимира Зеленського, яку озвучила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

На думку народної депутатки, МЗС Росії «оперативно нахамило» Зеленському, а слова Захарової про те, що російська сторона «чекає сигналів» варто розцінювати як очікування капітуляції Києва.

«Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша», – написала Геращенко в своєму Facebook.

Вона додала, що Київ, своєю чергою, очікує від Володимира Путіна звільнення заручників та повернення окупованих територій.

22 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Володимира Зеленського щодо можливості повернення Росії до «Групи восьми», назвавши її «беззмістовним набором літер». Захарова також пообіцяла «по-братньому консультувати» президента України.

Вранці 22 серпня Володимир Зеленський прокоментував попередні слова президента США Дональда Трампа про те, що він пропонував би дозволити Росії повернутися до формату G8 у 2020 році, коли США головуватимуть у групі.

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У Берліні канцлер Німеччини Анґела Меркель і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон також відзначили, що для повернення Росії потрібен прогрес у вирішенні конфлікту в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон висловив таку ж думку.

Росію виключили зі старого формату «Групи восьми» після того, як вона анексувала український Крим у 2014 році, а всі інші країни-члени групи – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США – запровадили санкції проти Москви.