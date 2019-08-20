Twitter та Facebook звинувачують Китай у використанні фейкових акаунтів проти мітингарів у Гонконгу

Соціальні мережі Twitter і Facebook повідомляють, що почали видаляти прокитайські акаунти, які намагалися «посіяти політичні суперечки» в Гонконгу, де 11 тижнів не вщухають протести.

Описуюючі дії Китаю в ході пітримуваної урядом кампанії з дезінформації, Twitter заявив, що видалив 963 акаунти з 200 тисяч, дію яких до того превентивно призупинив, щоб запобігти поширенню дезінформації.

У компанії діяльність акаунтів описали як «спам-мережу», яка координовано намагалася підважити «легітимність і політичні позиції протестного руху» в Гонконгу.

Соцмережа пообіцяла зробити висновки з діяльності цих акаунтів і «проактивно посилювати свої політики, щоб слугувати розвитку публічної дискусії».

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Twitter також попередив про спроби дискредитувати протести іншу соцмережу – Facebook, яка, своєю чергою, видалила «сім сторінок, три спільноти і п’ять Facebook-акаунтів».

Як заявили у Facebook, розслідування компанії знайшло зв’язок з особами, які близькі до китайського уряду, «хоча люди, які стояли зі цією діяльністю, намагалися приховати свою ідентичність».

«Вони часто дописували про локальні політичні новини та проблеми, в тому числі про протести, які тривають у Гонконгу», – повдіомив голова відділу кібербезпеки Facebook Натаніель Ґлейчер.

Десятки тисяч людей 18 серпня 11-ий тиждень поспіль вийшли на акцію проти зростання впливу Пекіну на Гонконг. В останні 10 тижнів масових маніфестацій у Гонконзі відбувалися сутички з поліцією, але в ці вихідні дні поки актів насильства ні з боку протестувальників, ні з боку поліції не було.

З Пекіна тим часом лунають все більш рішучі попередження і заклики до припинення маніфестацій.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».