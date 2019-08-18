Десятки тисяч протестувальників зібралися у центрі Гонконгу

Десятки тисяч протестувальників зібралися в центрі Гонконгу 18 серпня, 11-ий тиждень поспіль протестуючи проти зростання впливу Пекіна в регіоні. Протестувальники вийшли на вулиці, попри застереження з боку китайської і місцевої влади.

Рух «Громадянський фронт за права людини», що організував акцію, висловлював сподівання на значну кількість протестувальників, попри дії влади, яка розганяє і затримує демонстрантів.

До раннього вечора 18 серпня люди заповнили 5-кілометровий відрізок головної дороги в діловому районі Гонконгу, таким чином акція вийшла далеко за межі району, який був затверджений для проведення мітингу.

Як повідомляється, громадський транзит не зупинявся поблизу через велику кількість людей.

«Громадянський фронт за права людини» назвав цю акцію «раціональним, ненасильницьким» протестом, в рамках якого в червні та липні відбулися рекордні мітинги, коли сотні тисяч людей вийшли на вулиці.

Уряд Гонконгу намагався захистити дії поліції у своїй заяві від 18 серпня, заявляючи, що «за останні три місяці багато поліцейських відділень були атаковані або оточені понад 75 разів», а 180 поліцейських були поранені.

«Тільки тоді, коли на них жорстоко напали і не залишили іншого вибору, поліцейські застосували мінімальну силу для розгону протестувальників з метою відновлення громадського порядку», – заявила місцева влада.

15 серпня президент США Дональд Трамп закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконзі, щоб домогтися завершення кризи.

Заява Трампа пролунала після того, як влада в Пекіні, державні засоби інформації і прокитайські лідери в Гонконзі заявили, що Китай готовий «швидко приборкати заворушення» і не буде «сидіти склавши руки і дивитися», як криза стає «некерованою».

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».