Гонконг: поліція вперше застосувала проти демонстрантів водяні гармати, пролунав перший постріл

Поліція Гонконгу вперше за майже три місяці демонстрацій протесту застосувала проти демонстрантів водяні гармати, один із її працівників вперше зробив постріл бойовим патроном.

Наразі немає повідомлень, щоб куля когось уразила, але факт пострілу з боку поліцейського в уніформі визнало керівництво поліції.

Попереднього дня, 24 серпня, поліція вдалася до подразливого газу. А в сутичках, що відбулися в ніч на 25 серпня, силовики арештували 29 осіб.

Протести в Гонконгу спалахнули понад два з половиною місяці тому з вимогами не ухвалювати законопроект місцевої влади, що міг призвести до видачі мешканців Гонконгу для судів чи відбування покарань до решти Китаю. Після скасування законопроекту їхні учасники розширили вимоги, домагаючись відновлення повної демократії і незалежного розслідування ймовірних зловживань поліції проти демонстрантів.

Ці протести стали в Гонконгу найбільшою кризою з часу переходу регіону під владу Китаю 1997 року і вважаються значним викликом для комуністичної влади в Пекіні. Це питання, серед інших, мають обговорити лідери країн «Групи семи» на саміті, що триває цими днями у Франції.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі ще значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.