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01 Вересень 2019, Київ 19:09
Відео

Протестувальники у Гонконзі просять надати їм повне громадянство Великої Британії – відео

Протестувальники у Гонконзі просять надати їм повне громадянство Великої Британії – відео
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Кілька сотень демонстрантів зібралися біля консульства Великої Британії у центральному Гонконзі, розмахуючи британськими прапорами та скандуючи «Боже, королеву нам збережи». Вони закликали британський уряд визнати недійсність китайсько- британської спільної декларації 1984 року (1984 Велика Британія зобов'язалася передати Гонконг Китаю за умови збереження економічної незалежності на острові протягом 50 років – ред.) та надати їм повне громадянство Великої Британії. (Відео Reuters)

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