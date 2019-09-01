Кілька сотень демонстрантів зібралися біля консульства Великої Британії у центральному Гонконзі, розмахуючи британськими прапорами та скандуючи «Боже, королеву нам збережи». Вони закликали британський уряд визнати недійсність китайсько- британської спільної декларації 1984 року (1984 Велика Британія зобов'язалася передати Гонконг Китаю за умови збереження економічної незалежності на острові протягом 50 років – ред.) та надати їм повне громадянство Великої Британії. (Відео Reuters)