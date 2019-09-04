Влада Гонконгу відкликає законопроєкт про екстрадицію, що спричинив масові протести

Влада Гонконгу відкликала законопроєкт про екстрадицію підозрюваних у кримінальних злочинах до континентального Китаю, який викликав масові протести, що тривають 14 тижнів. Про це заявила в телезверненні голова адміністрації міста, що підкоряється Пекіну, Керрі Лам.

«Уряд офіційно відкликає законопроєкт, щоб повністю усунути занепокоєння громадськості», – сказала Лам.

На даний момент екстрадиція з міста можлива тільки на підставі договорів, які були укладені ще до його переходу під юрисдикцію Китаю в 1997 році. Внесення законопроєкту, що змінює це правило, викликало масові демонстрації в місті, в яких взяли участь мільйони громадян.

Критики документа вважають, що він міг бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Коментуючи заяву Лам, один із лідерів демократичної опозиції Гонконгу, Джошуа Вонг заявив у твітері, що відкликання законопроєкту в поточних умовах – це «занадто мало і занадто пізно».

Після чотирнадцять тижнів протесту демонстранти вимагають розслідування випадків застосування поліцією насильства проти учасників протестів і відставки Лам. Крім того, вони наполягають на лібералізації політичної системи Гонконгу.