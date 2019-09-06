Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Вересень 2019, Київ 10:45
Новини | Міжнародні

У Гонконгу плануються нові протести, демонстранти обіцяють зупинити рух до аеропорту

Попри заяву губернатора Гонконгу Керрі Лам про відкликання законопроєкту про екстрадицію, з якого почалися акції, протести в місті не вщухають

Дивитись коментарі

Продемократичні акції мають продовжитися в Гонконгу на вихідних. 7 вересня демонстранти планують заблокувати рух транспорту до міжнародного аеропорту, одного з найбільш завантажених у світі.

Під час схожих дій протестувальників минулого тижня спалахнуло насильство.

Попри заяву губернатора Гонконгу Керрі Лам про відкликання законопроєкту про екстрадицію, з якого почалися акції, протести в місті не вщухають.

Раніше демонстранти вимагали відкликати документ, але потім долучили до вимог – відставку Керрі Лам, більшу свободу Гонконгу від Пекіна і розслідування дій поліції при розгоні мітингів.

Активісти напередодні попросили канцлера Німеччини Анґели Меркель про підтримку. Вона 5 вересня почала триденний візит до Китаю.

Влада Гонконгу відкликала законопроект, який став причиною протестів – відео
Embed
Влада Гонконгу відкликала законопроект, який став причиною протестів – відео

No media source currently available

0:00 0:02:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем повідомила, що влада регіону відкликала законопроєкт про екстрадицію підозрюваних у кримінальних злочинах до континентального Китаю, який викликав масові протести, що тривають 14 тижнів.

На це один із лідерів демократичної опозиції Гонконгу Джошуа Вонг заявив у Twitter, що відкликання законопроєкту в поточних умовах – це «занадто мало і занадто пізно».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG