У Гонконгу плануються нові протести, демонстранти обіцяють зупинити рух до аеропорту

Продемократичні акції мають продовжитися в Гонконгу на вихідних. 7 вересня демонстранти планують заблокувати рух транспорту до міжнародного аеропорту, одного з найбільш завантажених у світі.

Під час схожих дій протестувальників минулого тижня спалахнуло насильство.

Попри заяву губернатора Гонконгу Керрі Лам про відкликання законопроєкту про екстрадицію, з якого почалися акції, протести в місті не вщухають.

Раніше демонстранти вимагали відкликати документ, але потім долучили до вимог – відставку Керрі Лам, більшу свободу Гонконгу від Пекіна і розслідування дій поліції при розгоні мітингів.

Активісти напередодні попросили канцлера Німеччини Анґели Меркель про підтримку. Вона 5 вересня почала триденний візит до Китаю.

4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем повідомила, що влада регіону відкликала законопроєкт про екстрадицію підозрюваних у кримінальних злочинах до континентального Китаю, який викликав масові протести, що тривають 14 тижнів.

На це один із лідерів демократичної опозиції Гонконгу Джошуа Вонг заявив у Twitter, що відкликання законопроєкту в поточних умовах – це «занадто мало і занадто пізно».