Гонконг: протести тривають уже 100 днів

16 вересня виповнюється 100 днів з моменту початку протестів у Гонконгу – найбільшої кризи з 1997 року, коли Британія передала Китаю свою колишню колонію.

За даними агентства Reuters, після сутичок на вихідних бізнес та підземні залізничні станції відновили свою роботу.

Рух «Громадянський фронт за права людини», якому не дозволили проводити марш 15 вересня, планує нові акції 28 вересня та 1 жовтня (у цей день Комуністична партія Китаю святкує 70 років при владі).

15 вересня десятки тисяч громадян вийшли на непогоджену з владою ходу. Поліція застосувала водомети й сльозогінний газ проти протестувальників, які кидали «коктейлі Молотова» біля урядового кварталу в центральній частині Гонконгу.

Деякі протестувальники мали американські та британські прапори і закликали до реформ. Марш заблокував рух транспорту й змусив багато магазинів у центрі міста припинити роботу.

Учасники акції зупинилися біля британського консульства й заспівали «Боже, бережи королеву», щоб залучитися міжнародною підтримкою.

Наразі немає повідомлень про затримання та постраждалих.

Протести в Гонконгу розпочалися в червні, коли влада запровадила закон, який дозволяв екстрадицію до Китаю. Згодом цей закон відкликали, але протестувальники розширили свої вимоги й тепер вимагають прямих виборів та більшої підзвітності поліції.

За час протестів правоохоронці затримали понад 1 300 людей.