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02 листопада 2019, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Гонконг: поліція застосувала сльозогінний газ на антиурядових акціях протесту

Протестувальники в Гонконгу на марші 31 жовтня

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Поліція в Гонконгу застосувала сльозогінний газ на антиурядових акціях протесту, які не були погоджені з представниками влади.

Поліція застосувала десятки шашок зі сльозогінним газом проти натовпу людей, які зібралися в центральному парку.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежне розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністію всіх затриманих учасників акцій протесту.

Протестувальники у Гонконзі просять надати їм повне громадянство Великої Британії – відео
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Протестувальники у Гонконзі просять надати їм повне громадянство Великої Британії – відео

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