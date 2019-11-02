Гонконг: поліція застосувала сльозогінний газ на антиурядових акціях протесту

Поліція в Гонконгу застосувала сльозогінний газ на антиурядових акціях протесту, які не були погоджені з представниками влади.

Поліція застосувала десятки шашок зі сльозогінним газом проти натовпу людей, які зібралися в центральному парку.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежне розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністію всіх затриманих учасників акцій протесту.