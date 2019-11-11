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12 листопада 2019, Київ 00:42
Відео

Учасники протестів у Гонконзі трощать світлофори і б’ють вітрини – відео

Учасники протестів у Гонконзі трощать світлофори і б’ють вітрини – відео
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Увага! Відео містить шокувальні кадри! Поліцейські в Гонконзі застосували зброю і сльозогінний газ проти учасників акцій протесту. Як заявляють представники правоохоронних органів, співробітникам поліції доводиться застосовувати зброю з метою самооборони. У понеділок, 11 листопада, заворушення сталися в робочий час. Люди в масках трощили кафе і вітрини банків, перекривали дороги. Нинішній спалах насильства став реакцією на загибель хлопця, який під час розгону чергової акції протесту минулого тижня впав із висоти. Маніфестанти називають застосування сили поліцією невибірковою і надмірною. Правоохоронці вважають свої дії виправданими і закликають опонентів дотримуватися закону і утримуватися від насильства і вандалізму. (Відео Reuters)

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