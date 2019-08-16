Затриманий іранський танкер змінив назву, прапор і залишає Гібралтар

Іранський супертанкер, затриманий шість тижнів тому, змінює назву, прапор і готується залишити Гібралтар після того, як це дозволила влада британської заморської території.

Як повідомив 16 серпня заступник голови іранської морської і портової організації Джаліл Есламі, танкер Grace 1, який Гібралтар утримував від 4 липня, тепер ходитиме під прапором Ірану.

«На прохання власника, Grace 1 вирушить до Середземного моря під прапором Ісламської республіки Іран і назвою Adrian Darya. Судно було російського походження, йшло під прапором Панами і перевозило два мільйони барелів іранської нафти», – додав Еламі.

Влада Гібралтару 15 серпня дозволила затриманому раніше танкеру залишити порт, незважаючи на заперечення США. Тегеран офіційно запевнив уряд Гібралтару в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що Верховний суд території розгляне запити США щодо Grace1.

Раніше Сполучені Штати Америки заявили, що проти екіпажу супертанкера може бути застосована візова заборона в США.

Державний департамент США заявив, що Grace1 допомагав Корпусу вартових ісламської революції, який Вашингтон вважає «терористичною організацією».

4 липня влада Гібралтару, заморської території Великої Британії, затримала іранський танкер Grace 1, заявивши, що він везе нафту на завод у Сирію в порушення міжнародних санкцій.

Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон засудив такі дії.