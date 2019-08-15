Влада Гібралтару відпускає іранський супертанкер, затриманий 4 липня – ЗМІ

Влада Гібралтару відпускає іранський супертанкер з нафтою Grace 1, який утримувала понад місяць, пише газета Gibraltar Chronicle у Twitter.

Уряд країни розповів, що Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера.

Міністр юстиції Ентоні Дадлі повідомив, що не отримував запит США про арешт корабля.

Наразі невідомо, коли танкер зможе вийти з порту в Гібралтарі. Термін затримання корабля спливає 17 серпня.

4 липня британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер біля берегів Гібралтару (британської заморської території). На борту було 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доставити в Сирію, попри санкції Європейського союзу проти Дамаска.

Після цього Тегеран захопив танкер під прапором Великої Британії в Ормузькій протоці, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права. Лондон засудив дії Ірану як «ворожий акт».

США, зі свого боку, запропонували сформувати міжнародну коаліцію з безпеки судноплавства в Перській затоці.