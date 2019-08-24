Іран запровадив «санкції» проти американського «Фонду захисту демократії»

Міністерство закордонних справ Ірану заявило про запровадження санкцій проти базованого у Вашингтоні «Фонду захисту демократії» і його генерального директора, заявивши, що організація підтримує санкції і «економічний тероризм» проти Ірану.

Як повідомляють 24 серпня іранські ЗМІ, зокрема інформагенція Fars, з посиланням на МЗС Ірану, «фонд і його генеральний директор Марк Дубовіц зумисне завдали шкоди життєво важливим інтересам Ірану, поширюючи брехню».

У заяві МЗС Ірану йдеться, що наступними за санкціями можуть бути судові дії проти фонду, Дубовіця та його колег.

Дубовіц заявив, що вважає «знаком честі» включення його «іранським режимом» у будь-які списки. Його фонд рішуче критикував ядерну угоду Ірану зі світовими державами 2015 року.

З 2017 року Іран періодично вводить санкції проти американських структур, хоча вони, як і санкції США, малоефективні, якщо особа не використовує іранську фінансову систему.