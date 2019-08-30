Зеленський «висловив занепокоєння» Макрону через заяви про Росію та G7 – ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт «Групи семи» в 2020 році. Про це, як інформує пресслужба глави української держави, Зеленський сказав 29 серпня в півторагодинній телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Було обговорено результати саміту «Групи семи», який відбувся 24–26 серпня у місті Біарріці (Франція). Глава держави привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму»,– вказано в повідомленні.

Український лідер поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.

«Зі свого боку Емманюель Макрон підтвердив намір провести зустріч у «нормандському форматі» найближчим часом», – додала пресслужба Зеленського.

29 серпня підготовку до саміту в «нормандському форматі» обговорили ще двоє його учасників – канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюел Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.