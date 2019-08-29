Меркель та Путін обговорили підготовку зустрічі в «нормандському форматі» – речник

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном підготовку зустрічі лідерів країн «нормандському формату», повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

За його словами, сторони наголосили на необхідності прискорити переговори щодо майбутніх контрактів на транзит російського газу територією України.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюел Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.