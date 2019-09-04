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04 Вересень 2019, Київ 08:21
Новини | Міжнародні

Франція планує надати Ірану 15 мільярдів доларів, щоб залишити його в «ядерній угоді» – Reuters

Переговори про кредитну лінію під нафтові гарантії для Ірану продовжуються

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Франція планує надати Ірану кредитну лінію на 15 мільярдів доларів взамін на дотримання положень «ядерної угоди» 2015 року, пише агентство Reuters з посиланням на західні та іранські джерела».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан розповів, що переговори про кредитну лінію під нафтові гарантії продовжуються. При цьому ключовим буде погодження від Сполучених Штатів.

За його словами, другою умовою можливої кредитної лінії буде участь Ірану в переговорах про безпеку в Перській затоці.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

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