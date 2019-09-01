Ізраїль і «Хезболла» обмінялися обстрілами

Ліванський проіранський шиїтський рух «Хезболла» і армія Ізраїлю обмінялися обстрілами через кордон: бойовики руху випустили по ізраїльській території кілька протитанкових ракет, відповіддю на що був артилерійський удар Ізраїлю з великих калібрів. За повідомленнями, жертв із обох сторін немає.

В Ізраїлі, зокрема, відкинули твердження руху, ніби його ракети знищили ізраїльську військову машину, в якій загинув чи зазнав поранень весь екіпаж. За словами ізраїльських посадовців, ракети «Хезболли» влучили в будівлю штабу батальйону і військову машину швидкої допомоги неподалік кордону, але люди не потерпіли. У відповідь Ізраїль вистрелив близько ста снарядів по місцю розташування загону «Хезболли», який випустив ракети.

Як кажуть ізраїльські військові, інцидент біля поселення Авівім на півночі країни, біля кордону з Ліваном, найімовірніше, завершений, але «стратегічна ситуація» – підвищена напруженість у регіоні останніми тижнями – зберігається.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що керівництво країни «консультується щодо подальших кроків». «Я віддав наказ бути готовим до будь-якого сценарію. Ми вирішимо, які будуть наступні кроки, залежно від розвитку подій», – додав він.

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, зі свого боку, телефонував чільним посадовцям США і Франції, закликаючи їхні країни й міжнародну спільноту втрутитися. Але, зокрема, від державного секретаря США Майка Помпео він почув слова про занепокоєння напруженістю, підтримку Ізраїлю і його права на самооборону і попередження рухові «Хезболла» утримуватися від дій, що ставлять під загрозу безпеку Лівану, і не чинити дестабілізації становища.

Шиїтський проіранський і підтримуваний Іраном рух «Хезболла» в Лівані, що діє і як політична партія, і як невелика армія з важким озброєнням, і не визнає права Ізраїлю на існування, заявив, що його обстріл був відповіддю його підрозділу на втрату двох бійців унаслідок чергового повітряного удару Ізраїлю по об’єктах Ірану й «Хезболли» в сусідній Сирії кілька днів тому.

Ізраїль і «Хезболла» провели коротку, але криваву війну 2006 року, але відтоді становище на ізраїльсько-ліванському кордоні було відносно спокійним – аж до нової напруженості останніх днів.