Ліван звинуватив Ізраїль в агресії після удару безпілотників по об’єктах «Хезболли»

Ліван звинуватив Ізраїль в агресії, заявивши, що два ізраїльські безпілотні літаки вдарили по будівлях підтримуваного Іраном збройного шиїтського антиізраїльського руху «Хезболла» на півдні столиці Бейруту, а сам цей рух заявив, що один із апаратів пошкодив його медіацентр.

Як заявила ліванська армія, два літаки порушили повітряний простір Лівану на світанку над південними околицями Бейруту. При цьому, стверджують військові Лівану, «один із апаратів упав, а другий вибухнув у повітрі, заподіявши матеріальну шкоду».

Речник «Хезболли» Мухаммад Афіф заявив, що один із безпілотників був завантажений вибухівкою і «вибухнув, завдавши значних пошкоджень медіацентрові».

Він також заявив, що бійці руху не збивали цих безпілотників.

А прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про «кричущий напад на суверенітет Лівану» і про те, що ця «агресія» становить загрозу регіональній стабільності.

Ізраїль не коментував цих заяв.

Але за кілька годин до цього інциденту Ізраїль повідомив, що здійснив удар по іранських силах у сусідній Сирії, щоб відвернути їхній планований напад, із використанням «безпілотників-убивць».

За словами ізраїльських посадовців, той удар 24 серпня був спрямований проти іранських сил спецоперацій «Кодс» у селі Акраба на південний схід від Дамаску.

«Іран не має недоторканності ніде. Наші сили діють проти іранської агресії в кожному секторі», – прокоментував те повідомлення у твітері прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

В Ірані ж один із чільних командирів елітного Корпусу вартових Іранської революції, до якого належать сили спецоперацій «Кодс», Мохсен Резаї, заперечив, що в Сирії були уражені іранські цілі, повідомило напівофіційне іранське агентство ILNA.

У Сирії Ізраїль здійснив уже сотні повітряних ударів – як стверджується, по об’єктах Ірану чи пов’язаних із Іраном воєнізованих структур, зокрема й по об’єктах «Хезболли».

Іран разом із Росією надав вирішальну підтримку режимові президента Сирії Башара аль-Асада, вступивши на його боці у громадянську війну, що триває з березня 2011 року, після розстрілу військами мирних на той час демонстрацій протесту.

Іран, як і «Хезболла» – ліванський рух, що існує і як політична партія, і як ціла недержавна армія з важким озброєнням, – офіційно не визнають існування держави Ізраїль і заявляють як свою мету знищення єврейської держави.