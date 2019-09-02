Іран попереджає про «серйозний крок» всупереч ядерній угоді, якщо Європа не запропонує інші умови

Країни Європи мають запропонувати Ірану нові умови угоди до 6 вересня, інакше Тегеран «вдасться до серйозного кроку» в порушення ядерної угоди – таку заяву оприлюднив речник іранського уряду Алі Рабіеї.

Виступаючи перед візитом міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до Москви та його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, Рабіеї заявив, що точки зору представників двох сторін «стали ближчими з багатьох питань, і тепер тривають технічні дискусії щодо того, в який спосіб домогтися виконання європейцями своїх зобов’язань».

Рабіеї додав, що європейські країни повинні запропонувати нові умови до 6 вересня – після цієї дати Іран планує знизити свій рівень обмежень ядерної програми.

Своєю чергою глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив за результатами переговорів із Сергієм Лавровим, що його країни «буде повністю виконувати свої зобов’язання, щойно європейці почнуть повністю виконувати свої».

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«Немає сенсу продовжувати виконувати двосторонні зобов’язання, передбачені угодою, якщо ми не отримуємо тих переваг, які обіцяли європейські країни», – сказав Заріф журналістам у Москві.

Водночас 2 вересня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі їде до Франції, щоб обговорити способи порятунку ядерної угоди 2015 року.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.